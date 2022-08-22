Арестович об убийстве Дугиной: "В Москве есть много других целей"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович выдвинул неожиданную версию убийства дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина.

Украинский аналитик считает, что тема убийства Дарьи Дугиной вышла на передний план, так как "на фронте особо ничего не происходит".

Арестович уверен, что украинским спецслужбам неинтересна личность "какой-то девчонки" и самого Дугина.

"В Москве есть много других целей среди военных и спецслужбистов, которые бы прямо повлияли на ход войны. А убив пропагандиста или идеолога, этим подсветив его, сделать героем, а все его заявления высечь на камне в рамке", — написал советник Зеленского.

Арестович заявил, что убийство Дугиной — это "внутренняя история".

"Убийство совершено скорее всего из-за денег, которыми он (Дугин, — Прим. ред) не поделился или не сделал чего-то, что предполагалось", — сказал военный аналитик.

Ранее Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что виновные в смерти Дугиной будут найдены и наказаны.