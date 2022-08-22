Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил, почему подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной гражданке Украине Наталье Волк следует спасаться в России.
Рогов порекомендовал Вовк отправляться в посольство РФ в Эстонии, чтобы сохранить свою жизнь.
"Единственный шанс для Натальи Вовк остаться в живых — немедленно бежать в посольство России в Эстонии и просить убежища. Тогда её ждет суд и жизнь", — выразил свою точку зрения Рогов.
Представитель Запорожской области уверен, что от Вовк попытаются избавиться как от ненужного свидетеля.
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