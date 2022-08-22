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Собчак о версиях убийства Дугиной: "Своего рода заход Киева с козырного валета"

Общество

Ксения Собчак призналась, что не задумываясь выбирает версию ФСБ, так как заявления Ильи Пономорёва представляются ей неправдоподобными.

Собчак о версиях убийства Дугиной: "Своего рода заход Киева с козырного валета"

Журналистка упрекает силовиков в том, что они не сумели оперативно задержать подозреваемых в убийстве дочери философа Александра Дугина.

"Думаю, всё было в целом так, как описывают господа с известного адреса на Лубянке. Другой вопрос: чем занимались спецслужбы, если у убийцы было 9 часов доехать до границы и ее пройти? Про Немцова и Политковскую сейчас вспоминать не будем", — написала Собчак в своём микроблоге.

Ксения назвала версию о существовании "армии сопротивления" вымыслом.

"Медийные активности Пономарева в последнее время логичны — это своего рода заход Киева с "козырного валета". Для посвящённых не секрет, что Илья плотно связан с СБУ, близок к украинским властям, но зачем этот пиар-ход про партизан вообще решили провернуть — неясно", — поделилась своими соображениями журналистка.

Собчак отметила, что Дугин как цель не представлял особого интереса, так как он не Владимир Соловьёв, однако до него было проще добраться, так как его не окружает охрана.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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