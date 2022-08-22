Политолог о внеочередном Совете Госдумы: "Изменение формата спецоперации"

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал планы Госдумы провести внеочередной Совет, темой которого станет ситуация на Украине.

Маркелов объяснил, что определяет политику в РФ партия "Единая Россия". Инициативы других партийных объединений, по его мнению, не настолько значимы.

"В специальной военной операции, безусловно, накопился ряд событий, на которые Дума должна отреагировать. То, что будет 25-го, будет собираться Совет Думы по просьбе всех парламентских партий — это хорошо", — выразил своё мнение политтехнолог.

Он отметил, что Россия "потихонечку увеличивает размеры занятых на Украине территорий. В качестве примера он привёл большую часть Херсонской области и Донецкую республику.

Маркелов объяснил, что законодательного реагирования требует Запорожская атомная электростанция.

"Накопилась ситуация по изменению формата самой по себе спецоперации. Появилась не только венная часть спецоперации, то есть то, что на земле — фронт, линия фронта, атаки, вооружение, захват территорий. Появилась уже вторая часть этой спецоперации в виде провокации, в виде терроризма, в виде атаки на российские территории, Крым, Курскую область, Белгородскую область и так далее", — отметил политический советник.

Глава коммуникационной компании "Маркком" считает, что России нужно реагировать на действия ВСУ. Он отметил, что следует определиться с тем, что разрешено делать РФ после атак на российские территории

"За лето накопился ряд вещей, которые требуют законодательного благословения. Надо общаться с парламентарием, надо говорить", — отметил Маркело.