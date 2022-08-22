Пилько об убийце Дарьи Дугиной: "Возможно, террористка уже находится в Киеве"

После того, что стало известно в рамках расследования теракта против Дарьи Дугиной, историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько задаётся вопросом: выдаст ли Эстония террористку. Хотя вполне возможно, что исполнительница теракта уже уехала из Эстонии и находится в Киеве, предположил историк.

Напомним, что ранее ФСБ раскрыла убийство 30-летней дочери известного философа и политолога Александра Дугина — Дарьи. По данным правоохранителей, подложила взрывное устройство в машину журналистки гражданка Украины, военнослужащая "Азова"* Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочерью. После теракта, как стало известно, Наталья Вовк с дочерью перебралась в Эстонию.

"Вообще же, всё в этом убийстве как один к одному: исполнитель служила в полку "Азов", а на теракт взяла с собой 12-летнюю дочь. Цинизм зашкаливает. Кто же заподозрит женщину с ребёнком на MINI Cooper в том, что она террорист? Теперь придётся подозревать. И теперь главное: кто-то ещё сомневается в том, что участники "Азова"* — это военные преступники? И каким же плевком в лицо российскому обществу будет не только отмена, но и малейшее промедление с началом работы трибунала по "Азову". Тем более после угроз о "выходе из переговорного процесса", озвученных Зеленским", — пишет Алексей Пилько в своём Telegram-канале.

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