Иван Ургант появился в эфире Первого канала впервые после начала СВО

Зрители впервые после начала спецоперации на Украине увидели Ивана Урганта в эфире Первого канала.

Интервью шоумена Ивана Урганта показали в эфире Первого канала 20 августа. Телеведущий поучаствовал в фильме "Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий", посвящённого 85-летнему юбилею режиссёра.

Поклонники Урганта отметили, что это первое появление звезды на ТВ после того, как ведущий шоу "Вечерний Ургант" уехал за рубеж.

Пояснение на сайте федерального канала гласит, что съемки фильма состоялись в 2022 году в Москве, Германии и Италии.

Ранее Ургант анонсировал своё выступление в московском клубе.