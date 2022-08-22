По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в части региона, которая граничит с Украиной, принято решение продлить высокий (жёлтый) уровень террористической опасности до 7 сентября.
"До 7 сентября на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - проинформировал Гладков в своём Telegram-канале.
Кроме того, до 7 сентября на территории Белгородской области продлевается запрет на запуск различной пиротехники: фейерверков, петард и салютов.
Высокий уровень террористической опасности по указу местных властей был введён в Белгородской области ещё 11 апреля, после чего этот режим неоднократно продлевали. Такое решение было принято ввиду многократных случаев обстрелов приграничных с Украиной территорий Белгородской области. В школах девяти районов, располагающихся в зоне пяти километров от украинской границы, с 1 сентября принято решение перевести детей на дистанционное обучение.
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