Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Пилько об убийце Дарьи Дугиной: "Возможно, террористка уже находится в Киеве"
Рогов: ВСУ пытались прорвать противовоздушную оборону Мелитополя трижды
Харьков: "Бомбите, но скорее освобождайте от Киева"
Французский дипломат: запрет на визы для россиян навредит самому ЕС
ПВО России в Севастополе сбили вражеские цели в районе мыса Фиолент
Козин: ошибка РФ в том, что агрессию Киева назвали "гражданской войной"
Генсек ООН Гуттереш: риск ядерного конфликта достиг высшей точки
Кедми: более эффективное использование БПЛА поможет завершить СВО
Прогноз на неделю для Водолеев: "За преданность работе вы получите премию"

В Белгородской области продлён высокий уровень террористической опасности

Общество

По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в части региона, которая граничит с Украиной, принято решение продлить высокий (жёлтый) уровень террористической опасности до 7 сентября.

В Белгородской области продлён высокий уровень террористической опасности

"До 7 сентября на территории Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - проинформировал Гладков в своём Telegram-канале.

Кроме того, до 7 сентября на территории Белгородской области продлевается запрет на запуск различной пиротехники: фейерверков, петард и салютов.

Высокий уровень террористической опасности по указу местных властей был введён в Белгородской области ещё 11 апреля, после чего этот режим неоднократно продлевали. Такое решение было принято ввиду многократных случаев обстрелов приграничных с Украиной территорий Белгородской области. В школах девяти районов, располагающихся в зоне пяти километров от украинской границы, с 1 сентября принято решение перевести детей на дистанционное обучение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.

Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Общество
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Происшествия
Холмогоров: США руками украинцев ударили по центру принятия решений в России
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Сергей Лебедев Единство и патриотизм: у Вьетнама нужно учиться побеждать Сергей Лебедев Ольга Лебедева СВО на Украине как КТО в Чечне: долго терпим, но ответим Ольга Лебедева Любовь Степушова Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20 Любовь Степушова
Силовые структуры
Экс-спикер Генштаба ВСУ: ситуация сложная — русские давят на Николаев
Силовые структуры
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Симоньян об убитой дочери Дугина: "Мало кого так боялись атлантические французы"
Общество
Симоньян об убитой дочери Дугина: "Мало кого так боялись атлантические французы"
Последние материалы
ПВО России в Севастополе сбили вражеские цели в районе мыса Фиолент
Генсек ООН Гуттереш: риск ядерного конфликта достиг высшей точки
Козин: ошибка РФ в том, что агрессию Киева назвали "гражданской войной"
Кедми: более эффективное использование БПЛА поможет завершить СВО
Прогноз на неделю для Водолеев: "За преданность работе вы получите премию"
В Белгородской области продлён высокий уровень террористической опасности
Подберёзкин допустил военный ответ России на тренировочную миссию ЕС для ВСУ
Залужный раскрыл потери ВСУ за полгода спецоперации: 9000 убитых
Сивков о сроках освобождения Донбасса: не более месяца
В Болгарии признали неизбежность переговоров с "Газпромом"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников