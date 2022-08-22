Убийца Дугиной состояла в нацбатальоне "Азов"*, сообщили хакеры

Хакерская группировка RaHDit выяснила, что украинка Наталья Вовк, которая убила дочь философа Александра Дугина, состояла в националистическом полку "Азов"*.

Ранее ФСБ сообщила, что установку и подрыв взрывного устройства в машине Дарьи Дугиной совершила гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля и арендовала квартиру в московском доме, где жила дочь философа. После совершения преступления украинка уехала в Эстонию через Псковскую область.

"Еще 13 апреля мы занесли на сайт Наталью Вовк, в девичестве Шабан, — исполнителя теракта, в котором погибла Дарья Дугина. Военнослужащая националистического полка "Азов"*, — сообщили хакеры.

Они добавили, что фотография удостоверения 43-летней Вовк находится на сайте RaHDit.

** признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.