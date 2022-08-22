По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с пожаром на территории Рязанской области по-прежнему крайне сложная. Пожар продолжает разгораться.
"Мы по просьбе коллег отправили сюда около 400 человек и достаточно большое количество техники, вертолётов, но тем не менее пожар разгорается", — цитирует Собянина РИА Новости.
Он отметил, что необходимо предотвратить задымление больших территорий, а также спасти от возгорания близлежащие населённые пункты.
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