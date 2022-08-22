Дугин впервые высказался о гибели дочери: "Враги России её подло убили"

Философ Александр Дугин впервые прокомментировал гибель своей дочери Дарьи. Он подчеркнул, что теракт был осуществлён руководством киевского режима.

"Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Её выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне", — сообщил Дугин.

Он заявил, что враги России "подло, исподтишка" совершили это преступление. Киев запланировал подавить волю русских людей с помощью "кровавого террора против самых лучших и самых уязвимых", указал Дугин.

"Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На её алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!", — процитировал слова философа Константин Малофеев в своём Telegram-канале.