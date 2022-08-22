Философ Дугин впервые прокомментировал гибель своей дочери

Бизнесмен Константин Малофеев опубликовал текст, написанный его другом, философом Александром Дугиным по поводу гибели своей дочери Дарьи.

Дугин назвал свою дочь "прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом", которая "никогда не призывала к насилию и войне".

"Враги России ее подло, исподтишка убили…", — отметил он.

По словам Дугина, нацистский украинский режим хотел подавить волю народа России "кровавым террором" против тех, кто наиболее уязвим, но у Киева не получится это сделать.

"Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста!", — призвал Дугин.

Он добавил, что прощание с Дарьей состоится утром 23 августа в Телецентре "Останкино".

Ранее ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. По данным правоохранителей, установку и подрыв взрывного устройства в машине журналистки совершила гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля и арендовала квартиру в московском доме, где жила Дугина.