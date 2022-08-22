Врач наблюдает за состоянием здоровья философа Александра Дугина, дочь которого погибла 20 августа в результате спланированного подрыва автомобиля.
"(Дугин. — Прим. ред.) вроде бы ничего, держится. Под наблюдением врача. (Его состояние. — Прим. ред.) стабильно", — сообщили РИА Новости близкие философа.
Инцидент произошёл в Одинцовском районе Московской области. По данным ФСБ, взрывное устройство в машину Дугиной установила украинка Наталья Павловна Вовк, которая вместе с дочерью приехала в Россию 23 июля и сняла квартиру в доме, где жила Дарья Дугина. Связанная с украинскими спецслужбами гражданка Украины произвела управляемый подрыв автомобиля, в котором находилась Дугина, в результате чего дочь философа погибла. После совершения убийства Вовк перебралась в Эстонию через Псковскую область.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что преступление совершили "террористы украинского режима", которые планировали убить Александра Дугина. Философ должен был ехать в машине дочери, но в последний момент пересел в другой транспорт.
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