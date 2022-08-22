Общая площадь современного комплекса теплиц на юге Сахалинской области составит 6,9 гектара. Ожидается, что первая очередь комплекса будет сдана в начале 2023 года.
Министр сельского хозяйства и торговли Сахалина Инна Павленко отметила, что руководство региона оказывает государственную поддержку для реализации объекта.
"За счёт чего наши хозяйства имеют возможность активно развиваться, создавать дополнительные тепличные комплексы и предлагать потребителям более широкий ассортимент и объём продукции", — цитирует слова министра zr.media.
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