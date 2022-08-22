Убийц дочери философа Александра Дугина Дарьи, скорее всего, уже нет в живых. Однако ещё можно найти их тела. Такое мнение высказал политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале.
Эксперт считает, что исполнителей подобных терактов обычно ликвидируют, чтобы не было возможности выйти на заказчиков убийства.
Аналитик напомнил, что подобное практиковали в России эсеры, которые "убирали" исполнителей после политических убийств, а затем ликвидировали и самих "ликвидаторов", пряча концы в воду.
Однако шанс найти трупы террористов у российских правоохранителей ещё есть, считает Сатановский. Для этого надо следить за тем, кто из жителей ближайшего зарубежья поступает в отечественные морги.
По мнению политолога, это теоретически возможно.
Хотя работа "сумасшедшая", и вряд ли она будет выполнена, заключил он.
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