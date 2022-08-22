В Госдуме призвали отменить НДС на школьные товары в преддверии 1 сентября

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил отменить НДС на школьные товары в преддверии начала нового учебного года. По словам парламентария, подобный шаг снизит стоимость канцелярии на 20 процентов.

Предполагается, что такая мера может начать действовать с середины августа и до окончания первой недели сентября.

Как подчеркнул Чернышов, согласно данным Росстата, стоимость школьного набора только для первоклассника выросла больше чем на 12 процентов.

"Сделать период покупок таких товаров с середины августа и до окончания первой недели сентября льготным для семей, собирающих детей в школу. Речь идёт об отмене НДС на школьные принадлежности. Плата за ту или иную необходимую для учащегося вещь, уменьшенная на 20%, станет серьёзной поддержкой для многих бюджетов российских семей", — цитирует выдержку из письма депутата на имя заместителя председателя правительства, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова RT.

По словам парламентария, данный вопрос необходимо обсудить и с Минфином.