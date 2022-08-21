Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Daily Express: слова Шойгу о "Кинжалах" могут вызвать дрожь в мире
Mirror: наёмник из Британии попал в плен из-за некомпетентности командования ВСУ
Sohu: продажа Индии Ту-160 может изменить баланс сил в небе над Азией
Ветеран "Альфы": российским спецслужбам нужно менять свой подход к спецоперации
Килинкаров: США перешли все грани — осталось перенести угрозу под их двери
Economic Times: безумство киевской власти угрожает безопасности всей Европы
19Fortyfive: генералы НАТО "потеют" при мысли о тактическом ядерном оружии РФ
СМИ: Украина готовит масштабную антироссийскую провокацию
На Украине будут предупреждать об опасности звоном церковных колоколов

Саратовские казаки организовали чемпионат по рубке шашкой

Общество

Чемпионат Приволжского федерального округа по рубке шашкой "Казарла" и фестиваль национальных культур "Песни родного края" состоялись в селе Генеральское в Саратовской области, пишет "Регион 26".

Саратовские казаки организовали чемпионат по рубке шашкой

В ходе мероприятий казаки состязались в мастерстве владения клинковым оружием, а также демонстрировали свое умение рубить шашкой в движении и статичной стойке.

Как отметили местные власти, сохранение самобытности данного сословия создает условия для особого отношения к казакам как "носителям той части русской культуры, которая является силой, способной оказывать активное и плодотворное влияние на важнейшие социальные процессы".

Последнее утверждение, к большому сожалению, является весьма спорным. Как известно, казаки исконно проживали на территории Саратовской области. Во времена Российской империи атаманы всегда находились на передовой и защищали Родину от врага. Называть нынешних казаков "силой, оказывающей влияние на важнейшие социальные процессы" было бы преувеличением.

Очевидно, что сейчас внимание не только россиян, но и всего мира приковано к спецоперации ВС РФ по защите мирного населения Донбасса. Это и является главным социальным процессом нашей страны, в котором казаки намеренно отказываются участвовать. Лишь очень небольшое число казаков отправилось на фронт для защиты Родины в рамках СВО, остальные же — предпочли махать шашками на культурно-массовых мероприятиях или в лучшем случае отправлять гуманитарную помощь.

Такое бездействие со стороны казаков вызывает жалость, ведь их помощь могла бы не только ускорить наступление союзных сил, но и реально поднять статус сословия в российском обществе не на словах, а делами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
Госсекретарь МО Польши пригрозил задействовать против РФ статью 5 устава НАТО

Заявления о возможном вступлении НАТО в войну на Украине прозвучали от госсекретаря Министерства обороны Польши.

Госсекретарь МО Польши пригрозил задействовать против РФ статью 5 устава НАТО
MWM: близость к границам России обернулась проблемами для ВВС США на Аляске
Мир. Новости мира
MWM: близость к границам России обернулась проблемами для ВВС США на Аляске
Силовые структуры
Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы
Мир. Новости мира
Впервые за два месяца воздушная тревога звучит во всех областях Украины
Любовь Степушова Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20 Любовь Степушова Ольга Лебедева Гаджеты на Android не падут жертвами кибервойны Ольга Лебедева Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Sohu: военная суперкомбинация Путина сулит огромные проблемы для США
Мир. Новости мира
Baijiahao: Путин жестко предупредил США, сообщив миру важную новость
Норин: американские "Хаймарсы" для ВСУ оказались "серьёзной штукой"
Силовые структуры
Норин: американские "Хаймарсы" для ВСУ оказались "серьёзной штукой"
Последние материалы
Саратовские казаки организовали чемпионат по рубке шашкой
Daily Express: слова Шойгу о "Кинжалах" могут вызвать дрожь в мире
Mirror: наёмник из Британии попал в плен из-за некомпетентности командования ВСУ
Sohu: продажа Индии Ту-160 может изменить баланс сил в небе над Азией
Ветеран "Альфы": российским спецслужбам нужно менять свой подход к спецоперации
Килинкаров: США перешли все грани — осталось перенести угрозу под их двери
Economic Times: безумство киевской власти угрожает безопасности всей Европы
19Fortyfive: генералы НАТО "потеют" при мысли о тактическом ядерном оружии РФ
СМИ: Украина готовит масштабную антироссийскую провокацию
На Украине будут предупреждать об опасности звоном церковных колоколов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников