Саратовские казаки организовали чемпионат по рубке шашкой

Чемпионат Приволжского федерального округа по рубке шашкой "Казарла" и фестиваль национальных культур "Песни родного края" состоялись в селе Генеральское в Саратовской области, пишет "Регион 26".

В ходе мероприятий казаки состязались в мастерстве владения клинковым оружием, а также демонстрировали свое умение рубить шашкой в движении и статичной стойке.

Как отметили местные власти, сохранение самобытности данного сословия создает условия для особого отношения к казакам как "носителям той части русской культуры, которая является силой, способной оказывать активное и плодотворное влияние на важнейшие социальные процессы".

Последнее утверждение, к большому сожалению, является весьма спорным. Как известно, казаки исконно проживали на территории Саратовской области. Во времена Российской империи атаманы всегда находились на передовой и защищали Родину от врага. Называть нынешних казаков "силой, оказывающей влияние на важнейшие социальные процессы" было бы преувеличением.

Очевидно, что сейчас внимание не только россиян, но и всего мира приковано к спецоперации ВС РФ по защите мирного населения Донбасса. Это и является главным социальным процессом нашей страны, в котором казаки намеренно отказываются участвовать. Лишь очень небольшое число казаков отправилось на фронт для защиты Родины в рамках СВО, остальные же — предпочли махать шашками на культурно-массовых мероприятиях или в лучшем случае отправлять гуманитарную помощь.

Такое бездействие со стороны казаков вызывает жалость, ведь их помощь могла бы не только ускорить наступление союзных сил, но и реально поднять статус сословия в российском обществе не на словах, а делами.