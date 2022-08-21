На Украине прокомментировали смерть дочери Дугина: "Убийство крайне выгодное"

Соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко высказался о взрыве автомобиля, в котором погибла дочь идеолога "русского мира" Дарья Дугина.

Романенко обвинил в смерти дочери философа Александра Дугина россиян.

"Для Украины цель слишком мелкая и растрачивать ресурсы на сумасшедшего Дугина смысла не было", — выразил свою точку зрения украинский политолог.

Эксперт по международной и внутренней политики Украины считает, что после убийства "иконы евразийства" в России "расширят дискурс по дегуманизации Украины".

"Для внутреннего контекста в России это убийство крайне выгодное", — заявил Романенко.

Ранее Дизайнер Владислав Заставный, известный как автор красочных карт хода спецоперации на Украине, объяснил, что за убийством дочери Дугина "торчат уши" Запада.