Соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко высказался о взрыве автомобиля, в котором погибла дочь идеолога "русского мира" Дарья Дугина.
Романенко обвинил в смерти дочери философа Александра Дугина россиян.
"Для Украины цель слишком мелкая и растрачивать ресурсы на сумасшедшего Дугина смысла не было", — выразил свою точку зрения украинский политолог.
Эксперт по международной и внутренней политики Украины считает, что после убийства "иконы евразийства" в России "расширят дискурс по дегуманизации Украины".
"Для внутреннего контекста в России это убийство крайне выгодное", — заявил Романенко.
Ранее Дизайнер Владислав Заставный, известный как автор красочных карт хода спецоперации на Украине, объяснил, что за убийством дочери Дугина "торчат уши" Запада.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявления о возможном вступлении НАТО в войну на Украине прозвучали от госсекретаря Министерства обороны Польши.