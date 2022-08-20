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Крючков призвал анализировать информацию по Крыму, помня о вбросах и фейках

Общество

По мнению советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, атаки ВСУ на полуостров носят не разрушительный, а психологический характер.

Крючков призвал анализировать информацию по Крыму, помня о вбросах и фейках

Политик напомнил, что никакого урона эти атаки не наносят, и призвал всех сохранять спокойствие.

"Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно. Лучший способ помочь армии и флоту — сохранять спокойствие, а обо всех подозрительных людях, фактах, находках — сообщать в соответствующие органы", — отметил Крючков в своём Telegram-канале.

Также советник главы Крыма попросил россиян и жителей Крыма в частности трезво и разумно воспринимать поступающую информацию, соблюдать информационную гигиену, отфильтровывать вбросы с украинской стороны, не доверять каждому фото и не забывать об ответственности за фейки в информационном поле.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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