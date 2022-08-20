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Пугачёва прислала Садальскому презент из Латвии с припиской "тайна"

Общество

Алла Пугачёва переслала Станиславу Садальскому подарок стоимостью в девять тысяч рублей.

Пугачёва прислала Садальскому презент из Латвии с припиской "тайна"

Примадонна не забыла о дне рождения своего давнего приятеля. Народная артистка СССР подарила Садальскому духи испанского парфюмера Рамона Монегаля. Флакон парфюма данной марки можно купить примерно за девять тысяч рублей.

Звезде фильма "Место встречи изменить нельзя" презент Пугачёвой пришёлся по душе. Он рассказал о том, как с помощью "фирменного шлейфа" он превратился в уверенного в себе мужчину.

"На такие, вроде бы мелочи, все девушки оборачиваются, начиная выискивать тот самый привлекающий аромат и того самого парня, от которого он исходит. Поэтому даже если вы мужчина, никогда не упускайте пополнить коллекцию новым ароматом. Сегодня Алла прислала с припиской "тайна". Спасибо", — похвастался 71-летний артист.

Ранее Садальский рассказал, то жители Чувашии не желают, чтобы шоу "Сегодня вечером" вёл Николай Цискаридзе и мечтают о возвращении Максима Галкина.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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