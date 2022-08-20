Володин: охранника, не пустившего военного в ресторан, нужно отправить в Донбасс

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инцидент в столичном ресторане "Магадан", охранник которого не позволил зайти внутрь российскому военному, потому что тот был в форме.

По мнению Володина, и владельцам заведения, и его охранникам следует отправиться служить в Донбасс, чтобы преисполниться уважения и благодарности к российским военным, которые в сложное время стоят на их защите.

"Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс. Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас. И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Ранее охранник московского ресторана "Магадан" не позволил зайти в заведение офицеру ВСК РФ по причине того, что на нём была форма. Секьюрити предложил офицеру воспользоваться чёрным входом. Уточняется, что не пустивший военного охранник был уволен.