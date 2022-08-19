Киркоров нарвался на агрессивных украинцев в Турции: "Крыса ты!"

Филипп Киркоров подвергся атаке со стороны украинцев на отдыхе в Турции.

В Сеть попало видео, на котором король российской эстрады неспешно прогуливается по турецким улицам. Идиллию нарушила компания украинцев, которые узнали народного артиста России.

Они преследовали певца, бросая ему вслед обидные реплики.

"Крым чей? Езжай в свой ***ранск"; "Крыса ты, Кирюша, крыса"; "Сзади тебя мальчик с Украины, посмотри ему в глаза. Стыдно?" — не отставали от артиста украинцы.

Филипп Бедросович, который недавно посетил госпиталь с ранеными участниками спецоперации на Украине в Крыму, не реагировал на нападки, стараясь сохранять внешнее спокойствие.

Похожая история произошла в Турции в начале июля с Николаем Басковым. Исполнителя хита "Шарманка" призвала к ответу жительница Украины.