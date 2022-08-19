В России за последние 20 лет выгорело больше леса, чем в любой другой стране

За последние двадцать лет лесные пожары уничтожили в России больше леса, чем в какой-либо другой стране. Всего с 2001 года РФ лишилась в результате пожаров лесных массивов, равных по размеру Франции, пишет newizv.ru.

Больше всего от лесных пожаров в России страдает тайга, на которую приходится примерно 70% всех уничтоженных огнём лесов. Ситуация плоха тем, что таёжным лесам нужно сотни лет на восстановление. Кроме того, пожары возникают в последнее время чаще из-за быстрого нагревания и высыхания северных лесов. Свою лепту вносит и аномальная жара, которая в последние годы затрагивает Сибирь, а также северную Канаду.

А если прибавить к этому человеческий фактор, который становится причиной лесных пожаров в России в 60-70% случаев, то масштабы этого явления становятся понятны. Исследователи говорят, что лес чаще всего загорается от подожжённой травы, а в РФ это, к сожалению, почти не контролируется и не наказывается.