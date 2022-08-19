В России побывал первый "ястреб" Индии Аджит Довал

Москву посетила вторая по влиятельности личность в Индии, уступающая по популярности только премьер-министру Нарендры Моди.

Довал — кадровый разведчик, советник Моди в сфере государственной безопасности. Считается. что именно благодаря Довалу Индия начала противостоять Китаю, Пакистану и исламистам. Первый индийский "ястреб" за закрытыми дверьми встретился с главой Совбеза Николаем Патрушевым и вице-премьером Денисом Мантуровым.

Ранее сообщалось, что власти Индии отказались выступать против российской спецоперации на Украине, так как испытывают "странное уважение" к РФ.

Как сообщает издание "Акценты", представители двух стран обсудили направления в сотрудничестве в военной и экономической сфере. С февраля российского-индийский товарооборот значительно увеличился. Продажи российской нефти в Индию с февраля выросли в 50 раз. На долю РФ приходится уже 10% общего нефтяного импорта Индии.

Индийская армия более чем наполовину зависит от российских вооружений. Россия и Индия совместно конструируют сверхзвуковые противокорабельные ракеты BrahMos.

РФ рассматривает Индию как надёжного партнёра.