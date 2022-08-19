Синоптик Евгений Тишковец рассказал о редком явлении, которое сегодня могли наблюдать жители Москвы. В районе Савёловского вокзала 19 августа образовался редкий смерч в виде "морковки".
"По шкале Фудзиты это слабый смерч. Некоторые аспекты возникновения таких смерчей остаются до конца не изученными", - приводит РИА Новости слова Тишковеца.
Сотрудник центра "Фобос" добавил, что смерч образовался в результате устремления нагретого воздуха вверх. Вместо него вниз устремляется влажный теплый воздух и холодный воздух, образуя редкую форму смерча.
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