Тишковец: в Москве прошёл редкий смерч в виде "морковки"

Синоптик Евгений Тишковец рассказал о редком явлении, которое сегодня могли наблюдать жители Москвы. В районе Савёловского вокзала 19 августа образовался редкий смерч в виде "морковки".

"По шкале Фудзиты это слабый смерч. Некоторые аспекты возникновения таких смерчей остаются до конца не изученными", - приводит РИА Новости слова Тишковеца.

Сотрудник центра "Фобос" добавил, что смерч образовался в результате устремления нагретого воздуха вверх. Вместо него вниз устремляется влажный теплый воздух и холодный воздух, образуя редкую форму смерча.