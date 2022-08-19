Шукшина о бегстве депутата ГД Белоусова: "Утечка в правосудии или так надо?"

Мария Шукшина прокомментировала новость о том, что приговорённого к 10 годам тюрьмы депутата Госдумы Вадима Белоусова объявили в розыск. Депутат сбежал, находясь под подпиской о невыезде.

Белоусова обвинили в получении взятки размером 3,2 млрд рублей. В такую сумму, по версии следствия, он оценил свои услуги по содействию в заключении контрактов на ремонт и строительство дорог в Челябинской области.

На оглашение собственного приговора в суде депутат не явился. Адвокат объяснил его отсутствие занятостью. До суда Белоусов находился под подпиской и не забывал посещать заседания Госдумы.

Актриса Мария Шукшина обратила внимание на данную историю. Она процитировала строчки из стихотворения Самуила Маршака, которые начинаются словами: "Ищут пожарные, ищет милиция"

"Помните стихотворение Маршака о неизвестном герое? А тут "герой" известен, но ищут все равно, утечка в правосудии или так надо?" — задалась вопросом заслуженная артистка России.

В конце июня сообщалось, что обвиняемый в получении крупной взятки депутат Госдумы Вадим Белоусов не покидал пределы России, и не является на судебные заседания из-за болезни.