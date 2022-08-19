Психолог Леонова: детям до трёх лет не нужно давать телефон в руки

Ребёнка нужно с самых ранних лет ограничивать от использования телефона. Об этом заявила семейный системный психолог Алёна Леонова, отвечая на вопрос Pravda.Ru о том, как отучить детей от гаджетов.

По её словам, у маленьких детей нет волевой регуляции, ими движет лишь желание взять в руки смартфон.

"Нужно ограничивать с самого начала. Детям до трёх лет желательно вообще не давать телефон. Для дошкольников очень важно обозначить чёткий режим пользования гаджетами, определить какой-то период в течение дня, когда в телефон можно поиграть, а всё остальное время для ребёнка нужны другие активности", — сказала Леонова.

Как пояснила психолог, дети сильно увлекаются смартфонами из-за того, что родители не занимаются с ними. Она порекомендовала взрослым заменить телефон на совместные игры и общение. Специалист добавила, что задача родителей — привить ребёнку любовь и привычку к новым занятиям, например, к сбору конструктора или лепке из пластилина.

Ученикам начальных классов следует предоставить простой телефон для связи в целях безопасности, заключила психолог.