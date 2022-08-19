Свинья, которая мешала движению автотранспорта на Димитровском шоссе возле МКАД, отправилась в приют для собак. Там животное будет ожидать своего хозяина, сообщает РИА Новости.
Огромную свинью, которая бегала по проезжей части, заметили автомобилисты 18 августа около полудня. Животное отловили экстренные службы приманкой из еды и одеяла.
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