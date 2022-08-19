Российские депутаты предложили перевести школьников на пятидневку

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность плавного перевода российских школ с шестидневной недели обучения на пятидневку.

По словам парламентария, сначала можно рассмотреть идею перевода для начальных и средних классов.

"Шестидневка для школьников (особенно младших классов) и их семей является сложным испытанием: дети не успевают отдыхать и проводить достаточное количество времени с родителями", — цитирует выдержки из обращения депутата на имя министра просвещения Сергея Кравцова RT. — Прошу вас рассмотреть идею о постепенном переходе всех школ нашей страны к концепции пятидневной учебной недели для начальных и средних классов в контексте стратегии развития школьного образования".

Как подчеркнул депутат в письме, действительно, если регионы, где шестидневка решает вопрос нехватки школ или учителей, но в большинстве областей страны такого дефицита нет.

По словам парламентария, пока о переводе старшеклассников на пятидневку не обсуждается. Выпускники готовятся к экзаменам и ЕГЭ, что делает шестидневку "неизбежной".