Шнуров в клипе высмеял противников СВО: "На волне, остальные все на Колыме"

Сергей Шнуров выпустил пародийный клип, в котором высмеял позицию противников спецоперации на Украине. Своё творение шоумен охарактеризовал словами: "Юмором по двустулью".

Лидер группы "Ленинград" создал пародию на сетевого персонажа деда Архимеда.

"Ведь если так-то толком разобраться

А на **йне сошелся клином свет

От неё все беды наши, братцы

Скажем ей решительное нет, нет, нет!" — поёт Шнуров.

В песне он намекает на российских пацифистов, которые свой тихий протест выражают тем, что носят футболки с надписями с зашифрованным смыслом.

"Он, как всегда, на волне. Остальные все на Колыме", — иронизирует артист.

Ранее Шнуров презентовал клип про импортозамещение под названием "Аналоговнет".