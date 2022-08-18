Сергей Шнуров выпустил пародийный клип, в котором высмеял позицию противников спецоперации на Украине. Своё творение шоумен охарактеризовал словами: "Юмором по двустулью".
Лидер группы "Ленинград" создал пародию на сетевого персонажа деда Архимеда.
"Ведь если так-то толком разобраться
А на **йне сошелся клином свет
От неё все беды наши, братцы
Скажем ей решительное нет, нет, нет!" — поёт Шнуров.
В песне он намекает на российских пацифистов, которые свой тихий протест выражают тем, что носят футболки с надписями с зашифрованным смыслом.
"Он, как всегда, на волне. Остальные все на Колыме", — иронизирует артист.
Ранее Шнуров презентовал клип про импортозамещение под названием "Аналоговнет".
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