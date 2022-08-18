В Гидрометцентре назвали ресурсы с наиболее точными прогнозами погоды

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв в разговоре с Pravda.Ru объяснил, на каком сайте лучше всего смотреть прогнозы погоды. Также эксперт рассказал, как специалисты получают информацию.

"Если речь идёт о нашей стране, советую использовать данные Росгидромета. Существуют онлайн-платформы региональных управлений этой службы, у которых более полные прогнозы о конкретной территории. Эксперты публикуют официальные сведения о завтрашнем дне. Если нужны долгосрочные прогнозы, рекомендую сайт Meteoinfo.ru", — заявил собеседник издания.

Вместе с этим Киктёв напомнил о существовании Всемирной метеорологической организации. В ней более 180 стран-членов, которые постоянно обмениваются информацией, добавил специалист.

"Наши данные мы передаём коллегам, которые формируют прогнозы для своей территории и тоже делятся с нами сведениями. Нужно знать, что происходит вверх по потоку, там, откуда к нам "идёт" погода. Она границ не знает. Чтобы составить прогноз на неделю, надо иметь информацию со всего глобуса практически в реальном времени. Поступают данные не только от метеостанций, но и, например, от самолётов и спутников, суден и радиозондов", — заключил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в нашей стране до конца лета этого года будет солнечная и очень тёплая погода.

"Связано это с антициклоном, центр которого установится в центре европейской России и принесёт с собой солнце и мощную энергию солнечных лучей", — отметил специалист.