Сын замглавы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Андрея Костюк погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил соболезнования замглавы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк, сын которой погиб в ходе СВО.
В своих социальных сетях политик написал, что Андрей Костюк был командиром отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады. Он отметил, что Андрей был со своими солдатами до конца.
"Уверен, память об этом человеке навсегда сохранится у его сослуживцев, всех, кто знал его. Вечная память герою", — написал Джабаров.
Мария Костюк написала, что отдать свою жизнь ради будущего — это осознанное решение и смысл жизни военного. Она отметила, что её сын не мог поступить иначе. Костюк сообщила, что прощание с Андреем пройдёт 19 августа в Биробиджане в Благовещенском Кафедральном Соборе.
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