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Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб в ходе СВО на Украине

Общество

Сын замглавы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Андрея Костюк погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб в ходе СВО на Украине

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил соболезнования замглавы правительства Еврейской автономной области Марии Костюк, сын которой погиб в ходе СВО.

В своих социальных сетях политик написал, что Андрей Костюк был командиром отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады. Он отметил, что Андрей был со своими солдатами до конца.

"Уверен, память об этом человеке навсегда сохранится у его сослуживцев, всех, кто знал его. Вечная память герою", — написал Джабаров.

Мария Костюк написала, что отдать свою жизнь ради будущего — это осознанное решение и смысл жизни военного. Она отметила, что её сын не мог поступить иначе. Костюк сообщила, что прощание с Андреем пройдёт 19 августа в Биробиджане в Благовещенском Кафедральном Соборе.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Наталия Красовская
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