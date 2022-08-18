На патологоанатома из Кемеровской области, которого обвиняют в повреждении опор ЛЭП и диверсии, возбудили уголовное дело по подготовке к теракту.
Врача Кузбасской областной клинической больницы Александра Чернова правоохранительные органы задержали в мае 2022 года. Следственные органы подозревают, что именно он повредил нескольких опор линий электропередач в регионе.
В доме у медика провели обыски. Уликами стали канистры с бензином, пневматические пистолеты, селитра, противогаз, а также карты Кузбасса и Украины.
Чернов признался, что с помощью бензина намеревался поджигать здания МВД и военкоматов.
За повреждение опор на него возбудили уголовное дело за повреждение имущества и диверсию, а за намерение поджигать военкоматы врачу грозит срок по статье терроризм (от 10 до 15 лет лишения свободы).
Ранее хирург из Липецкой области предстал перед судом за поддержку Украины.
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