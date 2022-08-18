Врачу из Кемеровской области грозит срок за диверсию и подготовку терактов

На патологоанатома из Кемеровской области, которого обвиняют в повреждении опор ЛЭП и диверсии, возбудили уголовное дело по подготовке к теракту.

Врача Кузбасской областной клинической больницы Александра Чернова правоохранительные органы задержали в мае 2022 года. Следственные органы подозревают, что именно он повредил нескольких опор линий электропередач в регионе.

В доме у медика провели обыски. Уликами стали канистры с бензином, пневматические пистолеты, селитра, противогаз, а также карты Кузбасса и Украины.

Чернов признался, что с помощью бензина намеревался поджигать здания МВД и военкоматов.

За повреждение опор на него возбудили уголовное дело за повреждение имущества и диверсию, а за намерение поджигать военкоматы врачу грозит срок по статье терроризм (от 10 до 15 лет лишения свободы).

Ранее хирург из Липецкой области предстал перед судом за поддержку Украины.