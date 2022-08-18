Разин назвал похороны Шатунова аферой: "Хоронили пустую капсулу"

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин убеждён, что похороны Юрия Шатунова были спектаклем. Он считает, что могила певца на Троекуровском кладбище пуста.

Разин выступил с шокирующим заявлением. Основатель "Ласкового мая" заявил, что поговорил с организаторами похорон исполнителя хита "Белые розы", который раскрыл ему подробности "липовых" похорон.

"Хочу вам сказать, что совершается просто какая-то афера. Я вышел на человека, который непосредственно занимался похоронами Юры Шатунова. И он сказал о том, что Светлана улетела в Германию с его прахом. И на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу", — объяснил деятель шоу-бизнеса.

Продюсер считает, что для того, чтобы скрыть обман, могилу певца забетонировали. Он сказал, что его пытались обвинить в намерениях выкрасть прах исполнителя.

"Это какой-то ужас! Но все это сделано специально, чтобы эту урны никто не видел", — объяснил шоумен.

Ранее Андрей Разин выдвинул свою версию смерти Юрия Шатунова. Он заявил о преднамеренном убийстве.