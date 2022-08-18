Сегодня ночью жители Тобольска увидели северное сияние. Редкое для тюменского региона явление возникло из-за мощной вспышки на Солнце, в результате которой произошла геомагнитная буря спустя двое суток. Местный фотограф Олег Панченко запечатлел удивительные кадры. Он отметил, что первая информация о северном сиянии появилась около часа ночи.
"По дороге в Абалак не удержался и остановился поснимать, всполохи сияния были отчетливо видны, невероятное зрелище", — рассказал Панченко в беседе с nashgorod.ru.
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