Ночью жители Тобольска наблюдали в небе северное сияние

Сегодня ночью жители Тобольска увидели северное сияние. Редкое для тюменского региона явление возникло из-за мощной вспышки на Солнце, в результате которой произошла геомагнитная буря спустя двое суток. Местный фотограф Олег Панченко запечатлел удивительные кадры. Он отметил, что первая информация о северном сиянии появилась около часа ночи.

"По дороге в Абалак не удержался и остановился поснимать, всполохи сияния были отчетливо видны, невероятное зрелище", — рассказал Панченко в беседе с nashgorod.ru.