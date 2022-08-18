Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил миновать административное наказание для граждан признанных иноагентами за дискредитацию российской армии и привлекать их сразу по статьям Уголовного Кодекса РФ.
По словам парламентария, подобная мера поможет сократить количество публичных высказываний в отношении ВС РФ в публичном пространстве на фоне спецоперации на Украине.
Сейчас, за впервые совершившие данное действие привлекают по административной статье, за повторное в течение года — уже по уголовной.
"В части привлечения к уголовной ответственности не только лиц, повторно совершивших публичные действия в течение года, направленные на дискредитацию российских военнослужащих, но и лиц, признанных выполняющими функцию иностранного агента, а также представляющих руководящие органы НКО-иноагентов, минуя административную статью", — цитирует выдержку из обращения Фёдорова на имя генпрокурора России Игоря Краснова RT.
Ранее Pravda.Ru цитировала инициативу парламентария, в которой он предложил ограничить на территории страны продажу видеоигр в которых, пользователь может выбрать персонажа-военного из недружественных России стран.
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