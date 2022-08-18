Бывший адвокат экстрадированного в США Дениса Дубникова Аркадий Бух заявил, что россиянина могут включить в список по обмену заключёнными между американской и российской стороной.
По мнению адвоката, Россия может обменять своих граждан, которые находятся под арестом на территории США, по принципу "всех на всех".
"Я не удивлюсь, если российское правительство предложит что-то вроде обмена по принципу "всех на всех" без учёта числа", — пояснил Бух в беседе с РИА Новости.
Говоря о деле Дубникова, Бух не исключил, что суд США, вероятно, вынесет обвинительный приговор.
"Согласно статистике, суды США в делах по киберпреступлениям выносят обвинительные приговоры в 99,7-99,8% случаев, однако в случае с экстрадицией это почти стопроцентная вероятность", — резюмировал адвокат.
В среду власти США сообщили, что экстрадировали россиянина Дениса Дубников с территории Нидерландов в Штаты. Его обвиняют в киберпреступлениях против американцев. Якобы гражданин России получил прибыль от группы вымогателей. Дубникову грозит до 20 лет тюрьмы на территории Америки.
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