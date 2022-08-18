Адвокат Дубникова : обменять заключённых в США можно по принципу "всех на всех"

Бывший адвокат экстрадированного в США Дениса Дубникова Аркадий Бух заявил, что россиянина могут включить в список по обмену заключёнными между американской и российской стороной.

По мнению адвоката, Россия может обменять своих граждан, которые находятся под арестом на территории США, по принципу "всех на всех".

"Я не удивлюсь, если российское правительство предложит что-то вроде обмена по принципу "всех на всех" без учёта числа", — пояснил Бух в беседе с РИА Новости.

Говоря о деле Дубникова, Бух не исключил, что суд США, вероятно, вынесет обвинительный приговор.

"Согласно статистике, суды США в делах по киберпреступлениям выносят обвинительные приговоры в 99,7-99,8% случаев, однако в случае с экстрадицией это почти стопроцентная вероятность", — резюмировал адвокат.

В среду власти США сообщили, что экстрадировали россиянина Дениса Дубников с территории Нидерландов в Штаты. Его обвиняют в киберпреступлениях против американцев. Якобы гражданин России получил прибыль от группы вымогателей. Дубникову грозит до 20 лет тюрьмы на территории Америки.