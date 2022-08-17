Психолог рассказала о проблемах детей, которые пошли в школу с 6 и 8 лет

Семейный психолог Дарья Блинова рассказала Pravda.Ru, какие психологические последствия в развитии могут быть у ребенка, которого отдали в школу на год раньше или позже.

"Всё индивидуально. И для долгосрочной перспективы очень важен вопрос мотивации", — отметила Блинова.

Она проанализировала ситуацию, при которой родители решили отдать ребёнка в школу с шести лет.

"Если отдаём раньше, то ребенок может просто физиологически не быть готов следовать школьному режиму, где 40 минут идёт концентрация. Если он не будет успевать, то потеряет интерес и мотивацию. Тогда начнёт формироваться определенный стереотип к школе: там скучно, неинтересно и так далее", — заявила собеседница издания.

Блинова рассмотрела случай, когда родители отдают в школу восьмилетнего ребёнка.

"Если отдают позже, то, как правило, понимают, что ребенок в семь лет ещё не готов к школе и лучше подождать. Сейчас, например, много детей с задержкой психического развития, которые не умеют, условно, в семь лет держать карандаш и ручку. Здесь будет плюсом, если он потратит год на то, чтобы эти навыки восполнить и потом пойти в школу уже подготовленным. Тут менее негативные последствия, нежели чем отдать ребенка раньше. Если позже, то ребенок наверстает и войдет", — сказала психолог.

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