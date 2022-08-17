Путин об алкоголизме в РФ: "Пьют мужики и дальше пить будут — нет, всё не так"

Владимир Путин объяснил, как следует бороться с проблемой алкоголизма в России.

Президент России призвал вести борьбу с "зелёным змием" с помощью пропаганды здорового образа жизни.

"Пьют мужики и дальше пить будут — нет, всё не так примитивно", — сказал глава РФ в беседе с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

Российский лидер уверен, что запретительные меры, равно как и поднятие цен на алкогольную продукцию, не будут эффективны.

"Показатель заболеваемости с диагнозом "алкоголизм" и "алкогольный психоз" в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много", — отметил Путин.

Ранее кинокритик Евгений Баженов оценил степень пропаганды алкоголизма в фильме "Ирония Судьбы".