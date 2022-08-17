Депутат Госдумы: Помощь семьям школьников должна быть комплексной

В Госдуме предлагается сделать постоянной единовременную выплату к началу школьного года для семей, в которых воспитываются школьники. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Савельева, адресная финансовая помощь должна вестись в комплексе с другими государственными мерами и инициативами местных властей.

— Сборы детей в школу серьёзно отражаются на бюджете семей, особенно в регионах, и помощь государства в данном вопросе крайне важна. Выплаты в 10 тысяч рублей, сделанные в прошлом году, оказались отличным подспорьем для многих семей. Вместе с тем имеется и множество других мер, которые могут смягчить удар по кошелькам родителей российских школьников.

Не секрет, что производители и торговые сети используют ажиотажный спрос в преддверии школьного года, для того чтобы искусственно накручивать цены на товары школьного ассортимента, что ведёт к росту социальной напряжённости.

Антимонопольная служба должна проводить сезонный мониторинг цен, жёстко реагируя на каждый случай их необоснованного завышения.

Государство также может поддержать отечественных производителей школьных принадлежностей путём предоставления им налоговых льгот.

В арсенале местных властей имеется немало возможностей поддержки, которые следует использовать более активно.

Например, в Тверской области специально для ребят из многодетных семей шьют школьную форму, а власти Подмосковья вручают каждому школьнику из малообеспеченной семьи подарочный набор — рюкзак с анатомической спинкой и школьными принадлежностями.

Отличный способ обуздания инфляции — проведение специальных школьных ярмарок, где местные производители предлагают свою продукцию по доступным ценам, а её качество легко проконтролировать.

Местным властям стоит уделять больше внимания организации подобных мероприятий, совмещая их с благотворительными акциями. В частности, инициативой по сбору канцтоваров, школьной одежды или обуви, как, например, акция "Собери ребёнка в школу", которую партия "Единая Россия" традиционно проводит во многих регионах. Поддержка властями мероприятий, помогающих подготовить маленьких россиян к школе, должна носить комплексный характер.