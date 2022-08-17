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Роскомнадзор выделил 58 млн рублей на систему поиска запрещённого контента

Общество

Искусственный интеллект попытаются научить отыскивать в Интернете запрещенный контент. Для создания такого поисковика в России уже выделили средства.

Роскомнадзор выделил 58 млн рублей на систему поиска запрещённого контента

Роскомнадзор выделил 58 млн рублей на разработку "Окулус", который должен помочь контролирующим органам находить экстремизм, терроризм, призывы к митингам, пропаганду ЛГБТ, информацию об изготовлении наркотиков и оружия в Сети.

Предполагается, что "Окулус" будет способен анализировать фото и видео, переписки, посты в соцсетях и url-адреса.

Подозрительный контент Окулус сможет определять по образам, лицам, сочетанию предметов и динамике движений. Система должна будет за сутки проанализировать не менее 200 тысяч изображений

Эксперты считают, что для создания такой сложной системы суммы в 58 миллионов будет недостаточно. Кроме того, специалисты отмечаются, что для обучения нейросети потребуется много времени.

Ранее представитель уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев выразил мнение, что применение искусственного интеллекта "Окулус" может привести к злоупотреблениям.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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