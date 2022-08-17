Роскомнадзор выделил 58 млн рублей на систему поиска запрещённого контента

Искусственный интеллект попытаются научить отыскивать в Интернете запрещенный контент. Для создания такого поисковика в России уже выделили средства.

Роскомнадзор выделил 58 млн рублей на разработку "Окулус", который должен помочь контролирующим органам находить экстремизм, терроризм, призывы к митингам, пропаганду ЛГБТ, информацию об изготовлении наркотиков и оружия в Сети.

Предполагается, что "Окулус" будет способен анализировать фото и видео, переписки, посты в соцсетях и url-адреса.

Подозрительный контент Окулус сможет определять по образам, лицам, сочетанию предметов и динамике движений. Система должна будет за сутки проанализировать не менее 200 тысяч изображений

Эксперты считают, что для создания такой сложной системы суммы в 58 миллионов будет недостаточно. Кроме того, специалисты отмечаются, что для обучения нейросети потребуется много времени.

Ранее представитель уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев выразил мнение, что применение искусственного интеллекта "Окулус" может привести к злоупотреблениям.