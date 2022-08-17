Руководитель Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко заявил, что в Ставропольском крае находится конь по кличке Бандерос, которого подарил российскому лидеру Владимиру Путину король Саудовской Аравии.
"В прошлом году от Бандероса родилось три жеребёнка, а в этом году появились на свет уже шесть", — подчеркнул политик, слова которого приводят журналисты newstracker.ru.
Известно, что скакуна руководитель России получил в 2017 году. По данным издания, сейчас Бандерос живёт на территории Терского конного завода.
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