На Ставрополье рассказали о жизни коня Путина по кличке Бандерос

Руководитель Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко заявил, что в Ставропольском крае находится конь по кличке Бандерос, которого подарил российскому лидеру Владимиру Путину король Саудовской Аравии.

"В прошлом году от Бандероса родилось три жеребёнка, а в этом году появились на свет уже шесть", — подчеркнул политик, слова которого приводят журналисты newstracker.ru.

Известно, что скакуна руководитель России получил в 2017 году. По данным издания, сейчас Бандерос живёт на территории Терского конного завода.