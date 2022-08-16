Советник мэра Мариуполя пожаловался на предателей и шпионов в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко рассказал, как они пытались спрятать продовольствие из супермаркета на складе, но предатели тут же узнали об их планах.

Андрющенко уверен, что катастрофа в Мариуполе обусловлена тем. что в городе была сильна предательская агентурная сеть.

"Уровень предательства, уровень шпионской сети, которая сидела в Мариуполе и обеспечила гораздо более быстрое его приведение в такое состояние тяжелое, просто ужасный", — рассказал представитель Украины.

Советник мэра Мариуполя вспомнил случай, который он считает показательным. Он поведал, что при возникновении угрозы блокады города он договорился с METRO и местными бизнесменами спрятать остатки продуктов в безопасное место.

"Там никогда прилётов не было, и это достаточно далеко от места обстрелов. И буквально закрывается склад и туда прилетает. Относительно узкий круг людей знал об этом", — объяснил чиновник.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о том, как Украина в декабре 2021 года начала скрытое развёртывание ВСУ на юге страны, однако планы по защите юга сорвали "перекупленные" россияне.