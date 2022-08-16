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Советник мэра Мариуполя пожаловался на предателей и шпионов в Мариуполе

Общество

Советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко рассказал, как они пытались спрятать продовольствие из супермаркета на складе, но предатели тут же узнали об их планах.

Советник мэра Мариуполя пожаловался на предателей и шпионов в Мариуполе

Андрющенко уверен, что катастрофа в Мариуполе обусловлена тем. что в городе была сильна предательская агентурная сеть.

"Уровень предательства, уровень шпионской сети, которая сидела в Мариуполе и обеспечила гораздо более быстрое его приведение в такое состояние тяжелое, просто ужасный", — рассказал представитель Украины.

Советник мэра Мариуполя вспомнил случай, который он считает показательным. Он поведал, что при возникновении угрозы блокады города он договорился с METRO и местными бизнесменами спрятать остатки продуктов в безопасное место.

"Там никогда прилётов не было, и это достаточно далеко от места обстрелов. И буквально закрывается склад и туда прилетает. Относительно узкий круг людей знал об этом", — объяснил чиновник.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о том, как Украина в декабре 2021 года начала скрытое развёртывание ВСУ на юге страны, однако планы по защите юга сорвали "перекупленные" россияне.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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