Онищенко подозревает, что глава Pfizer страдает онкологией или диабетом

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко посоветовал директору фармацевтической корпорации Pfizer США Альберту Бурла заняться укреплением своего здоровья.

Альберт Бурла сдал положительный тест на коронавирус. Избежать заражением COVID-19 главе фармацевтической компании не удалось, несмотря на четыре вакцинации.

Ранее сообщалось, что "Спутник V" оказался в два раза эффективнее против "омикрона", чем Pfizer.

Почему вакцина не всегда спасает от заражения коронавирусом, объяснил доктор медицинских наук и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он порекомендовал руководителю Pfizer укреплять иммунитет.

"Единственный совет, который я могу дать главе Pfizer — всерьез заняться собственным иммунитетом. Его иммунная система почему-то не срабатывает. Или у него диагностирован диабет или онкология. Нужно узнать, была ли у него на момент вакцинации так называемая иммунная партия", — цитирует слова Онищенко Общественная Служба Новостей.