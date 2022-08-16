Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко посоветовал директору фармацевтической корпорации Pfizer США Альберту Бурла заняться укреплением своего здоровья.
Альберт Бурла сдал положительный тест на коронавирус. Избежать заражением COVID-19 главе фармацевтической компании не удалось, несмотря на четыре вакцинации.
Ранее сообщалось, что "Спутник V" оказался в два раза эффективнее против "омикрона", чем Pfizer.
Почему вакцина не всегда спасает от заражения коронавирусом, объяснил доктор медицинских наук и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он порекомендовал руководителю Pfizer укреплять иммунитет.
"Единственный совет, который я могу дать главе Pfizer — всерьез заняться собственным иммунитетом. Его иммунная система почему-то не срабатывает. Или у него диагностирован диабет или онкология. Нужно узнать, была ли у него на момент вакцинации так называемая иммунная партия", — цитирует слова Онищенко Общественная Служба Новостей.
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