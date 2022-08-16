La Libre: украинские беженцы не спешат искать работу в Бельгии

После начала военной спецоперации около 50 тысяч украинцев прибыло в Бельгию: 30 тысяч разместились во Фламандском регионе на севере страны, 7 тысяч беженцев — в Брюсселе, 13 тысяч — в Валлонии на юге страны. Однако всего лишь часть беженцев устроилась на работу, которая была предложена Евросоюзом. Об этом заявили в издании La Libre.

"В настоящее время во Фландрии зарегистрировано 543 украинских беженца, которые имеют работу, то есть 16% всех зарегистрированных. В Валлонии работают 170 украинских беженцев, что составляет 13,5% всех зарегистрированных", — отметили аналитики.

На данный момент в Брюсселе нет информации о количестве работающих украинцев. Представитель брюссельского бюро занятости Ян Гатц объяснил, что многие переселенцы прибыли в страну недавно, поэтому сначала они ищут жильё и школу для детей, и уже потом занимаются поиском работы.