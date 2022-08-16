Политтехнолог Газенко: "Овсянникова не такая уж одинокая яркая звёздочка"

Тележурналист и политтехнолог Роман Газенко заявил, что Овсянникова "не такая уж одинокая яркая звездочка".

Против экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой СКР возбудил дело по ст. 207.3, пункт "д", части 2 УК РФ. По данной статье ей может грозить серьёзный срок. Газенко в беседе с argumenti.ru заявил, что Овсянникова всё это время показывала пример безнаказанности. Экс-редактор перемещалась по миру после своего выступления в прямом эфире и даже работала в немецком издании.

Политтехнолог высказал мнение, что по целому ряду сопряженных косвенных признаков видно, что Овсянникова не действовала в одиночку, и она не такая уж "одинокая яркая звёздочка".

"<…> в одиночку гражданка Овсянникова не могла ни решиться, ни осуществить подобную акцию", — уверен Газенко.

Сейчас Овсянникова находится под домашним арестом за пикет на Софийской набережной в Москве 15 июля. За выход в эфир, по сообщениям СМИ, начата доследственная проверка, однако результат остаётся пока неизвестным. Газенко предположил, что за Овсянниковой стоит кто-то "неприкасаемый".

"А может, просто не хотят затронуть тех, кто мог стоять за этой акцией? Может, это некие "неприкасаемые", а не никому не нужная Овсянникова?!" — задаётся вопросом Газенко.

По словам Газенко, Овсянникова неспроста "рвётся в узы российского правосудия". Он провёл параллель с Валерией Новодворской, которая выходила на Красную площадь и привлекала к себе внимание. Однако он добавил, что тогда времена были другие и из Овсянниковой явно не получится Леры Новодворской.