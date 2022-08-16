Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
InsideOver: корабль ВМФ РФ совершил странные манёвры близ Средиземноморья
Генерал-майор Попов: британский RC-135 в Мурманской области проверял систему ПВО
Экс-адвокат Трампа Джулиани: "США — это фашистское государство"
GT: США виноваты во всеобщей тенденции к дедолларизации
Союзные силы наносят массированные удары по целям ВСУ в Харьковской области
Кнутов: Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
Бородай: затягивание конфликта на Украине сулит большие трудности для РФ
Минэнерго РК: Казахстан пока не намерен транспортировать нефть через Азербайджан
Рогов посоветовал делегации МАГАТЭ ехать на Запорожскую АЭС через Россию

Политтехнолог Газенко: "Овсянникова не такая уж одинокая яркая звёздочка"

Общество

Тележурналист и политтехнолог Роман Газенко заявил, что Овсянникова "не такая уж одинокая яркая звездочка".

Политтехнолог Газенко: "Овсянникова не такая уж одинокая яркая звёздочка"

Против экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой СКР возбудил дело по ст. 207.3, пункт "д", части 2 УК РФ. По данной статье ей может грозить серьёзный срок. Газенко в беседе с argumenti.ru заявил, что Овсянникова всё это время показывала пример безнаказанности. Экс-редактор перемещалась по миру после своего выступления в прямом эфире и даже работала в немецком издании.

Политтехнолог высказал мнение, что по целому ряду сопряженных косвенных признаков видно, что Овсянникова не действовала в одиночку, и она не такая уж "одинокая яркая звёздочка".

"<…> в одиночку гражданка Овсянникова не могла ни решиться, ни осуществить подобную акцию", — уверен Газенко.

Сейчас Овсянникова находится под домашним арестом за пикет на Софийской набережной в Москве 15 июля. За выход в эфир, по сообщениям СМИ, начата доследственная проверка, однако результат остаётся пока неизвестным. Газенко предположил, что за Овсянниковой стоит кто-то "неприкасаемый".

"А может, просто не хотят затронуть тех, кто мог стоять за этой акцией? Может, это некие "неприкасаемые", а не никому не нужная Овсянникова?!" — задаётся вопросом Газенко.

По словам Газенко, Овсянникова неспроста "рвётся в узы российского правосудия". Он провёл параллель с Валерией Новодворской, которая выходила на Красную площадь и привлекала к себе внимание. Однако он добавил, что тогда времена были другие и из Овсянниковой явно не получится Леры Новодворской.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Наталия Рудольфовна Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине

Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.

Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
Мир. Новости мира
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
Мир. Новости мира
Леонков: детонация на складе — работа британского военного спецназа
Экономика и бизнес
NetEase: реакция Путина на блокировку золотого запаса РФ стала сюрпризом для США
Анжела Якубовская Режиссёр Михаил Матросов: во время большой встряски становится видно, кто есть кто Анжела Якубовская Андрей Николаев Кричащие орлы: элитная часть армии США всё ближе к полю боя Андрей Николаев Ольга Николаевна Лебедева Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских Ольга Николаевна Лебедева
Силовые структуры
Кнутов: РФ нанесла непоправимый удар по ВСУ и США, уничтожив ракеты HIMARS
Бывший СССР
США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала
Военкор Руденко: ВСУ уничтожили роту мобилизованных из Житомира под Авдеевкой
Силовые структуры
Военкор Руденко: ВСУ уничтожили роту мобилизованных из Житомира под Авдеевкой
Последние материалы
Генерал-майор Попов: британский RC-135 в Мурманской области проверял систему ПВО
Экс-адвокат Трампа Джулиани: "США — это фашистское государство"
GT: США виноваты во всеобщей тенденции к дедолларизации
Союзные силы наносят массированные удары по целям ВСУ в Харьковской области
Кнутов: Россия уничтожит "бесконечную" украинскую армию
Бородай: затягивание конфликта на Украине сулит большие трудности для РФ
Минэнерго РК: Казахстан пока не намерен транспортировать нефть через Азербайджан
Рогов посоветовал делегации МАГАТЭ ехать на Запорожскую АЭС через Россию
NetEase: экипаж RC-135 пережил страх при встрече с российским истребителем
Политолог Карасёв: потенциальные преемники Зеленского оживились
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников