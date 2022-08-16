Белгорблагоустройство ищет подрядчика для уборки общественных туалетов

Белгорблагоустройство объявило конкурс на ежедневную уборку общественных туалетов в Белгороде. Ведомство готово заплатить подрядчику 1,8 миллионов рублей.

Судя по данным с сайта госзакупок, заявку на участие в электронных торгах можно подать до 19 августа.

За указанную сумму подрядчик должен будет ремонтировать оборудование, обеспечивать туалеты расходными материалами, в том числе антисептическим мылом, и прочищать засоры, сообщает bel.ru.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что в этом году в Белгороде установят больше общественных туалетов.