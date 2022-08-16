По мнению экономиста Андрея Песоцкого, в скором времени роль международных организаций снизится, а крупные страны попытаются стать независимыми центрами силы.
Несмотря на западные санкции, которые были направлены ухудшение российской экономики, Москва смогла выдержать этот удар, заявил Песоцкий.
Экономист считает, что в скором времени некоторые регионы Украины войдут в состав России. Он отметил, что в Херсонской и Запорожской областях уже поднимают российские флаги.
"Я бы не советовал школьникам покупать к 1 сентября атласы и контурные карты — всё равно скоро придётся покупать новые", — заявил Песоцкий в беседе с argumenti.ru.
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Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.