Эксперты: половина россиян в 2022 году столкнулась со взломом аккаунтов

Согласно результатов исследования по теме кибербезопасности компании "АльфаСтрахование" практически половина россиян в текущем году столкнулась со взломом личных страниц в социальных сетях, пишет EADaily.

Так, об однократном взломе сообщили 30,5% респондентов, многократном — 12,4%. Фейковые сообщения от якобы знакомых с просьбой о финансовой помощи получали 48% опрошенных. Отмечается, что 42% пользователей вообще не реагировали на сообщения с подобным содержанием, а 6% потеряли деньги, отправив перевод злоумышленникам.

В компании добавили, что третья часть участников опроса никогда не меняет пароли своих личных страниц в соцсетях.

"Основная масса респондентов меняет пароли раз в несколько месяцев (21,9%) раз в полгода (19,9%) или не чаще раза в год (21,5%). Для защиты аккаунтов более половины — 56,4% — респондентов используют универсальный пароль", — отмечают в "АльфаСтраховании".

По информации организации, 76,4 процента опрошенных пользуются сервисы VPN для разблокировки запрещённых Роскомнадзором соцсетей.