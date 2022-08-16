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Симоньян о новых пацифистах: "Лицемерная вырусь"

Общество

Маргарита Симоньян объяснила, в каком случае гражданам РФ позволительно высказываться против "войны".

Главный редактор RT отметила, что любой человек может придерживать пацифисткой позиции, как Лев Толстой.

"Человек имеет полное моральное право быть против войны. Против войн вообще, против любой войны. И также имеет полное моральное право высказываться против войны", — написала журналистка в своём микроблоге.

Симоньян внесла в данное дозволение одну существенную поправку. Она отметила, что такое право получает только тот человек, который восемь лет, что "терзали Донбасс", тоже высказывался против применения военной силы.

"А если нет, то он просто лицемерная вырусь", — выразила своё мнение глава RT.

Ранее Симоньян посоветовала россиянам не ныть после взрывов в Крыму.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Рудольфовна Красовская
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