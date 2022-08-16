Юрий Шевчук обжалует решение суда о дискредитации ВС РФ

Юрий Шевчук намерен обжаловать вердикт Уфимского суда, который признал его виновным в дискредитации Вооружённых сил РФ.

Лидер группы "ДДТ" не согласен с выписанным ему штрафом в 50 тысяч рублей за высказывания на концерте в Уфе. Права музыканта в Верховном суде Башкортостана будет отстаивать его адвокат Александр Передук. Он направил апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию.

"Я могу назвать решение суда незаконным, мы с ним не согласны, мы будем его обжаловать. Это будет Верховный суд Республики Башкортостан", — цитирует слова Передука издание "Подъём".

Сам Шевчук на судебное заседание не пришёл. Он лишь озвучил через законного представителя свою позицию. Автор и исполнитель хита "Родина" объяснил, что всегда выступал за мир, а его песня "Не стреляй" была им написана более сорока лет назад.

"Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путём", — выразил своё мнение певец.

Суд в Уфе обязал Юрия Шевчука выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.